自殺を望んでいた2名の女性とSNS上でつながり、同意を得たのちに殺害したとする承諾殺人などの罪に問われている無職・齋藤純被告（32）の論告求刑公判が6月17日にさいたま地裁（井下田英樹裁判長）で開かれた。検察官は「類を見ない悪質性の高い事案」として被告に懲役13年を求刑した。これまでの公判では、事件の背景に齋藤被告の「殺人衝動」があったことが明らかになっている。小学校高学年の頃に芽生えたその衝動は、中学