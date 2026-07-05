5日未明、岐阜市の交差点で乗用車2台が出合い頭に衝突する事故があり、男女3人が救急搬送されました。警察と消防によりますと、5日午前1時ごろ、岐阜市早田の忠節橋北交差点で「事故を目撃しました」と目撃者から通報がありました。乗用車2台が出合い頭に衝突し、1台は前方部分が大破し、もう1台は落下防止のフェンスを突き破り下の道路に転落しました。この事故で男女3人が救急搬送され、搬送時はいずれも会話ができる状