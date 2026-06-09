ヒロミスポーツ報知

ヒロミは「僕は本当にすぐ寝ちゃう」松本伊代も呼吸を確認か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 9日放送の日本テレビ系「DayDay．」では、睡眠障害について取り上げた
  • ヒロミは「僕は本当にすぐ寝ちゃう」「いびきもなくて、動かない」と告白
  • あまりに動かないため妻・松本伊代がたまに呼吸確認をするとも明かした
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