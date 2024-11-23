¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬¾¡Íø¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¤ª¤Í¤À¤êµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ºØÆ£»á¤À¤¬¡¢ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅöÁª¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇÔËÌ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö£Ó£Î£Ó¤Î¾¡Íø¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÃæ¡¢£²´üÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿°ìÊý¤ÇÃÎ»öÁª¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö£î£ï£ô£å¡×¤¬ÊªµÄ