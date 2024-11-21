尾上松也が『徹子の部屋』に出演。たくさんの偉人と親戚と明かして黒柳徹子を驚かせた。さらに、黒柳の情報である大物芸能人との親戚関係も浮上。「光栄です！」と喜んだ。【映像】尾上松也と親戚だと分かった大物たち11月20日（水）、黒柳徹子の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）が放送。歌舞伎俳優の尾上松也（39）が出演した。尾上は最近、ある偉人と親戚と発覚。新1万円札を取り出し「渋沢栄一さんと親戚だと分かったん