2024年11月10日に行われた愛知県豊橋市の市長選挙で、新しいアリーナの建設中止を訴え、初当選した長坂尚登新市長が18日、初登庁しました。建設中止の手続きを進める考えを強調しましたが、地元のプロバスケットボールチーム「三遠ネオフェニックス」の新リーグ参入が白紙になる可能性があるなど、大きな波紋が広がりそうです。 ■職員訓示で「脳に汗をかいて」…激戦した愛知県豊橋市の長坂尚登