新たな記憶を蓄積することができず、ほんの数分前の出来事も忘れてしまう前向性健忘を患っている母親のために、「電子ペーパーのメッセージボード」を用意した体験談について、ソフトウェアデザイナーのヤン・ミスコフスキー氏がブログに記しています。MomBoard: E-ink display for a parent with amnesiahttps://jan.miksovsky.com/posts/2024/11-12-momboardミスコフスキー氏の母親は2022年6月、長い手術の副作用によって前向性