タレントの鈴木紗理奈（47）が交際相手が既婚者であることを知らずに交際していたことが、13日、文春オンラインで報じられた。【あわせて読む】離婚報道で見えてきた 鈴木紗理奈と別れたレゲエミュージシャン夫の“関係性”相手男性は愛知県に本社がある50代の実業家で、都内のタワーマンションで半同棲状態だったが、男性には愛知県に妻子がいたという。鈴木は文春の直撃取材で男性に妻子がいることを告げられると「えっ、ウ