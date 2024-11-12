2005年度の全国高校サッカー選手権で優勝した滋賀県の野洲高校。だが、2017年以降全国の舞台を踏めず、今年も県予選で敗れてしまった。私学の台頭、選手の県外流出のなか「もう一度全国へ」と奮闘する姿を追った。【2017年から全国へ行けていない】今から遡ることおよそ20年。2005年度の全国高校サッカー選手権大会で滋賀県勢初の日本一に輝いたのは野洲高校だった。"セクシーフットボール"と称されたショートパスとドリブル主