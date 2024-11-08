最近の街コンは年齢やテーマが定められているものが多く、自分の理想や条件にマッチした人、趣味や価値観など共通点の多い人たちと一度で多人数に出会うことができます。しかし参加も気軽にできる代わりにその場限りの出会いも多いので「カップル成立」は意外と難しく連敗が続いていたのですが…… 理想の相手と！ だけど…… 街コンから2時間も経たずに音信不通となってしまった彼。まるでモンスターにでも