2014年3月12日リリースのMAN WITH A MISSIONの3rdアルバム『Tales of Purefly』の発売10周年を記念し、初回盤収録の幻のストーリーブックがデジタル復刻されることが決定した。 『Tales of Purefly』は、アルバム全13曲を通してひとつの物語を描き、立体的な表現に挑戦したMAN WITH A MISSION初のコンセプトアルバム。アートワークは「デビルマン」などで知られる永井豪率いるダイナミックプロが挿