「Numbers to know」では、DIGIDAY編集部が今週（9月12日（木）〜9月18日（水））注目した数字をご紹介します。今回はメディア業界に関連する数字を取り上げました。約250人Law360編集スタッフがストライキレクシスネクシス（LexisNexis）が所有する法律業界誌ロー360（Law360）のストライキを行った組合員編集スタッフの数。ニューヨークのジャーナリストやメディア従事者の労働組合であるニュースギルド（The NewsGuild）が代表