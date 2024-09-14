どれだけ、おかしな人なのか――。持ち上がった疑惑について無表情のまま、“官僚答弁”を繰り返す兵庫県知事。果ては辞職要求にも応じず、県政を混乱の渦に陥れている。しかし、クビになったところで、結構な額の退職金を手にするという。＊＊＊【写真をみる】“お土産”を「俺がもらっていく」と堂々お持ち帰り高級ガニを手に満面の笑みを見せる“パワハラ疑惑”の齋藤知事今年5月以降、パワハラやおねだり疑惑が取り沙