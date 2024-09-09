愛知県南知多町に住む80代の男性が、釣ったふぐを食べて呼吸困難になるなどし、救急搬送されました。愛知県によりますと、南知多町の80代の男性が9月2日、自宅近くの海でふぐを釣り、夕食で煮付けにして食べたところ、手足がしびれ呼吸困難になりました。男性は救急搬送され現在も入院していますが、命に別条はなく快方に向かっているということです。愛知県では2023年にも、自分でふぐを調理した50代の女性が食中毒になっ