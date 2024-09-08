■経費削減、人手不足、アルコール離れ…日本の「夜の街」がピンチだ。東京商工リサーチによれば、2024年上半期（1〜6月）の「バー、キャバレー、ナイトクラブ」の倒産は、過去10年間で最多の47件になった。これは前年同期比で161.1％増だという写真＝iStock.com／R.M. Nunes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／R.M. Nunesこの苦境についてはさまざまな要因が指摘されている。物価上昇による値上げの中で、実質賃金も伸び悩