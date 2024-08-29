先着4万人に大谷とデコピンのボブルヘッドが配布される【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われるオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。この日は先着4万人に大谷と愛犬・デコピンのボブルヘッドが配られるが、配布前にも関わらずオークションでの高額転売が相次いでいる。米オークションサイト「eBay」では、配布開始1