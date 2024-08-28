Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが2024年8月26日に、オンラインプラットフォーム上のコンテンツモデレーションに関する調査に対して、アメリカ下院司法委員会のジム・ジョーダン委員長に不満を表明する書簡を提出しました。ザッカーバーグ氏はSNS上で検閲を行うよう強制する政府からの圧力があったことを明かしています。meta-letter-082024.pdf(PDFファイル)https://prod-i.a.dj.com/public/resources/documents/meta-letter-082