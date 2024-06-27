6月16日、佳子さまは東京体育館（東京都渋谷区）で行われた『ドレミファダンスコンサート』を鑑賞された。この記事のすべての写真を見る民間のダンス大会に出場経験もある佳子さま「障がい者と健常者が一緒にダンスを披露するコンサートです。佳子さまは'17年に紀子さまとご覧になって以降、たびたび足を運ばれており、今回は5回目のご出席となりました。お忍びで民間のダンス大会に出場されたこともある佳子さまは、このコンサ