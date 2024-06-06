◆日本生命セ・パ交流戦巨人３―４ロッテ（５日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手（３５）が、３冠王３度のレジェンド・落合博満に並んだ。ロッテ戦の９回先頭で右前安打を放ち、歴代１２位となる通算２３７１安打とした。前日２３安打１８得点の“ブリブリ打線”はロッテ・種市に８回まで無得点と沈黙。坂本の安打をきっかけに１点差まで詰め寄ったが及ばず、交流戦首位から陥落した。２リーグ制後、球団１万試合目となる６