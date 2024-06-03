「彼氏いるの？」男性から突然の【聞き込みLINE】その真意とは？「彼氏できた？」という、異性からの突然の質問LINEに困惑した経験はありませんか？心の中で「なぜあなたはそれを知りたいの？」と思うこともあるでしょう。そこで今回は、彼氏の有無を女性に尋ねる男性たちの心理について探ってみました。彼氏がいる女性とのLINEは避けたいから「たまに一緒に遊びたいな、と思って連絡したときに『彼氏、いるの？』と尋ねることがあ