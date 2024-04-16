ビールメーカー各社が25〜27歳の女性タレントをCMなどに相次いで起用している。狙いはどこにあるのか。桜美林大学の西山守准教授は「かつてビールCMのターゲット層は中高年男性だったが、いまは『若者のビール離れ』を食い止めるために、同世代に愛されるタレントの起用が増えている」という――。写真提供＝サントリー広瀬すずが出演するビールCM - 写真提供＝サントリー■活性化するビール市場最近ビール広告を目にする機会が