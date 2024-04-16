米ワシントンでインタビューに応じる世界銀行のビアルディ専務理事＝15日（共同）【ワシントン共同】世界銀行のアナ・ビアルディ専務理事は15日、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ自治区ガザの復旧・復興には、600億〜800億ドル（約9兆〜12兆円）を要するとの見方を明らかにした。ビアルディ氏は「破壊はガザ全域に及んでいる。直ちに、がれきの撤去など多くの作業を始める必要がある」と強調した。世銀