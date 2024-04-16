Photo: 服部 隆宏 ROOMIE 2024年2月25日掲載の記事より転載 桜も咲き、ようやく春がやってきました。どこかへ出かけるならやはり身軽がいい。そんな要望に応えてくれるバックに、先日出合いました。出し入れスムーズ！ユニクロの2Wayバッグ ユニクロ「ドローストリングバックパック」 ユニクロの「ドロースト