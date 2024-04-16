イランからの報復攻撃を受けたイスラエルの戦時内閣は会合で、イランに対して反撃することを決めたと地元メディアが伝えました。イスラエル空軍が攻撃の準備を完了したという情報もあります。中継です。中部テルアビブです。イランの攻撃から3日目を迎えますが、イスラエル政府は公式には今後の対応について言及しておらず、市民の間からは行方を不安視する声が聞かれます。イスラエルネタニヤフ首相やガラント国防相らをメンバ