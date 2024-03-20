女優遠野なぎこ（44）が20日、インスタグラムを更新。コメント欄における争いをやめるよう”異例のお願い”をした。遠野は「“皆さんへのお願い”」と書き出し「私の事を守ろうとしてくれる方、批判したい方がいらっしゃるのは理解しているの。だけど…お願いだから、闘わないで。コメ欄がどんどん荒れていっちゃうのは悲しいよ批判的な人は、無視しちゃお？」とつづった。2匹の猫を抱いている笑顔のショットを添付し「私は、私