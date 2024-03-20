２０日に放送予定のＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、次週予告が２週連続で同じだったことから、ネットの話題を呼んでいたが、２０日の新聞のラテ欄も２週連続で同じもの。ただテレビのデジタル番組表では違ったことから、ネットは「ホントに同じのやるのかな」などの声が上がっている。１３日の「水ダウ」では、「清春の新曲、歌詞を全て書き起こせるまで脱出できない生活」にきしたかのが挑戦。６０時間近くかかってな