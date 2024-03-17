世界に通じるキャラクターを多数輩出してきた日本。急増する訪日外国人にも、日本のキャラクターは相変わらずの人気です。そんな中、日本では大人気なのに、世界ではまだまだ「すみっこ」に追いやられているキャラクターがいます。【写真】すみっコぐらし製造元のサンエックス、社内の貴重な写真応接室の様子も世界で根強い人気を誇るリラックマの姿もキャラクターがしのぎを削る…東京駅から見える人気東京駅の地下1階でキャ