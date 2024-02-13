´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë½÷À­¤¬¤¤¤ë¡£¡Ç22Ç¯12·î¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØLE SSERAFIM¡Ê°Ê²¼¡¢¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥­¥à¡¦¥¬¥é¥à¡Ê18¡Ë¤À¡£¥¬¥é¥à¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥¸¥áµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ç¯£µ·î¤Î¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÃ¦Âà¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é·Ý½Ñ¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£²·î£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·Ìó£±Ç¯£·¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤È»×¤ï¤ì¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢