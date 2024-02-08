自転車屋を営む父、看護師の母、そして受験生の妹と暮らす兄太は、自分の家族はごく平凡だと思っていました。平和な家族が、ちょっとしたきっかけで崩壊に向かうなんて、その時は想像すらしなかったのです。娘の同級生に褒められて‥始まった父の暴走やたらと娘と友だちが勉強しているところにやってくる父。妹子は迷惑に感じながらも、ケーキの差し入れはうれしいし、あまり気にしてはいませんでした。しかしその後、父にある変化