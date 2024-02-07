ママ友Eちゃんから夫の不倫話を聞きました。Eちゃんと夫の順調だった結婚生活にある日浮気の影が。仲良くしていた職場の後輩に相談していたEちゃんでしたが、不倫相手はまさかの人物。そして、不倫だけでは済まされない衝撃の事実が発覚したのです……。 順調な結婚生活のはずが ママ友のEちゃんは、結婚後すぐ1人娘にも恵まれ、夫が会社を独立して始めた新事業も軌道に乗り、順風満帆な結婚生活を送っていました。 結婚