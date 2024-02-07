後半43分に敵陣ペナルティーエリア内で倒れるもシミュレーション扱いで警告韓国代表は現地時間2月6日、アジアカップの準決勝でヨルダンに0-2で敗れ、ベスト4敗退となった。途中出場の韓国代表FWチョ・ギュソンは後半43分に明確なシミュレーションでイエローカードを受け、韓国紙「負けるのも悔しいのに、あまりにも恥ずかしかった」と厳しく言及している。試合は0-0で前半を折り返したなか、韓国が後半8分にMFパク・ヨンウのバ