一般庶民には想像しがたい金額の1015億円。大谷翔平がドジャースと結んだ契約だ（10年総額）。【写真】ネット騒然！大谷翔平の兄・龍太さんとお母さん「7億ドルという、プロスポーツにおいて史上最高額で契約したこととともに、その97％を“後払い”にしたことも話題に。大谷選手の年俸は200万ドル。日本円にして約2億9000万円ほど。残りの6億8000万ドルは、契約が満了した後の2034年から'43年にかけて10分割。日本円で年間約98