大谷翔平がドジャースと結んだ総額1000億円契約とは比べるべくもないが……。佐藤輝明が虎内野手最速の大台突破1.5億円更改でホクホクも…来季は岡田監督の小言が増える38年ぶりの日本一で、大盤振る舞いが続いている阪神の契約更改。10日は、主砲の大山悠輔（28）や中野拓夢（27）、1990年の野茂英雄（近鉄）以来となる新人王・MVPダブル受賞の村上頌樹（25）らの主力が球団と交渉を行った。大山は1億5000万円アップの年俸2
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 青森山田の同点弾 批判の声殺到
- 2. 「40-16÷4÷2」解けない大学生
- 3. 渋谷壊すな タワマン住民が怒り
- 4. AV男優から勃起体操を教わり衝撃
- 5. 「散歩の邪魔」で車を燃やしたか
- 6. 世耕氏 過去の投稿発掘され窮地
- 7. AI発達で日本が危険に 英が警告
- 8. 大谷は裏切り者 ユニ燃やす人も
- 9. 絶対解けない某私大の世界史問題
- 10. 多子世帯の大学授業料を無償化へ
- 1. 渋谷壊すな タワマン住民が怒り
- 2. 「40-16÷4÷2」解けない大学生
- 3. 「散歩の邪魔」で車を燃やしたか
- 4. 世耕氏 過去の投稿発掘され窮地
- 5. ポスト岸田 急浮上した無名議員
- 6. 見覚えのあるPCを持つ男が…逮捕
- 7. 深夜に全裸を投稿「露活」の実態
- 8. ダム案不可能に 川勝知事の暴挙
- 9. 菅直人元首相の「ダブスタ」指摘
- 10. 逮捕の自衛官「誰でもよかった」
- 1. 多子世帯の大学授業料を無償化へ
- 2. 橋本聖子氏にもキックバックか
- 3. 欧米の若者 日本の窓際族に憧れ
- 4. 安倍派閣僚ら交代 週内にも実施
- 5. ウラ金疑惑 3つの「異常事態」
- 6. 受け取った 安倍派の関係者証言
- 7. ｢元同僚の充実私生活をうらやんで涙流…
- 8. 世田谷で摘発 違法風俗店の実態
- 9. 音信不通の夫 残酷仕打ちに驚き
- 10. 裏金疑惑 高木・西村氏も更迭か
- 1. AI発達で日本が危険に 英が警告
- 2. 超有名バンド 半世紀の活動に幕
- 3. 日本の吹奏楽部 台湾客8万人魅了
- 4. 一夜で被害…年7万人死亡の薬 米
- 5. 「赤くない血」の動物 5種&理由
- 6. オスプレイ 製造過程で不正か
- 7. 北海道でイワシ大量死…中国関心
- 8. 「水の都」運河が緑色に染まる
- 9. 韓国の未婚男女の理想像 SNS冷笑
- 10. 糖尿病女性 平手打ち療法で死亡
- 1. 絶対解けない某私大の世界史問題
- 2. 「大学無償化」日本で無反応な訳
- 3. 営業嘘ついた? タワマンで大問題
- 4. 「60代でユニクロ愛用」落とし穴
- 5. 品川4:35発の熱海行 乗ってみた
- 6. 不動産バブル崩壊 習近平、詰み?
- 7. 「行先は当日告知」驚愕のきっぷ
- 8. 「ブラジャーの神様」になった男
- 9. ゴジラに登場「幻の国産バイク」
- 10. KDDI通信障害 全国での発生判明
- 1. ファミレスの猫ロボ ガチャに
- 2. 23年11月に売れたイヤホンTOP10
- 3. 社長を最も輩出した大学 1位は
- 4. キユーピーと安川電機が難易度が高い「…
- 5. スマートフォンのバッテリー寿命を節約…
- 6. ふるさと納税のトレンド予測発表
- 7. 高速料金 ETCを使った割引の裏技
- 8. 無印良品の「着る毛布」は確実に寝過ご…
- 9. 「日本不動産クラウドファンディング協…
- 10. あつあつ、さくさく、ジューシー！松の…
- 1. 青森山田の同点弾 批判の声殺到
- 2. 大谷ド軍移籍の理由 日本配慮か
- 3. 大谷移籍は悪夢 米記者が嘆く訳
- 4. 大谷移籍 通訳の去就に心配の声
- 5. 移籍の大谷 お金より優先した物
- 6. 大谷移籍先は実質中日? SNS話題
- 7. トラウト放出? 大谷移籍で過熱か
- 8. 大谷ドジャースへ 10年1014億円
- 9. 大谷から提案 後払い契約の背景
- 10. 大谷が挑む「大偉業」最大の強敵
- 1. AV男優から勃起体操を教わり衝撃
- 2. 大谷は裏切り者 ユニ燃やす人も
- 3. 平野レミ 長男嫁の女優を知らず
- 4. 「ヒロアカ」7期 2024年春に放送
- 5. 本田真凜 穴あきワンピに批判も
- 6. セラピスト 客に過剰サービスか
- 7. 必要ない? ぼる塾4人体制に賛否
- 8. ウイカ、大尊敬するMCを実名告白
- 9. さんま 島崎さん死去に疑惑暴露
- 10. 満島ひかり×岡田将生、新作映画で14年…
- 1. 妹から仕返し すべて失った35歳
- 2. 合計2531kcal ローソン100の新作
- 3. 夫からまさかのXmasプレゼント
- 4. 希良梨 がん再発で子宮摘出も
- 5. ノンスタ石田 一時うつ病を発症
- 6. 完全に義母の味方「離婚を決断」
- 7. 実母激怒 産後に絶縁されたワケ
- 8. モラハラ夫が改心 義両親の対応
- 9. 整形失敗 5年保証付きを信じ後悔
- 10. 元カノとの別れ 後悔した瞬間