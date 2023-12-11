大谷翔平がドジャースと結んだ総額1000億円契約とは比べるべくもないが……。佐藤輝明が虎内野手最速の大台突破1.5億円更改でホクホクも…来季は岡田監督の小言が増える38年ぶりの日本一で、大盤振る舞いが続いている阪神の契約更改。10日は、主砲の大山悠輔（28）や中野拓夢（27）、1990年の野茂英雄（近鉄）以来となる新人王・MVPダブル受賞の村上頌樹（25）らの主力が球団と交渉を行った。大山は1億5000万円アップの年俸2