鎌田大地が加入したラツィオは現地８月13日、３部のラティーナとプレシーズンマッチを行ない、９−０の圧勝を収めた。この試合で、４−３−３の右インサイドハーフで先発した鎌田は、５−０で迎えた48分、後方から来た浮き球のパスを左足のボレーで捉え、移籍後初ゴールを奪ってみせた。【動画】圧巻の左足ボレー！鎌田がデビュー戦で決めた移籍後初ゴール相手との力の差は明らかで、決定機を外す場面もあったものの、新天地