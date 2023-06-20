事件現場を調べる警察官＝１９日、米ウィスコンシン州/Bill Glauber/Milwaukee Journal-Sentinel/AP（ＣＮＮ）米ウィスコンシン州ミルウォーキー郊外で１９日、祝日の「奴隷解放記念日」のイベント後に銃撃事件があり、１０代の男女６人が負傷した。ミルウォーキー警察の記者会見によると、公園付近で１４〜１９歳の女性４人と男性２人が銃で撃たれて負傷。現地時間の午後４時２１分ごろ、警察が通報を受けて対応した。６人とも命
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