日本時間の6月6日午前2時、Appleは開発者向けイベント「WWDC23」の基調講演を動画で配信した。映像ではティム・クックCEOをはじめAppleの開発者たちが登壇し、今秋予定のOSアップデートでiPhoneやApple Watchに追加される機能のほか、新商品のプレゼンテーションが行われた。◆iPhone・iPadのニューモデルはお預け基調講演は2時間を超える長丁場となったが、最初に紹介されたのがMacだ。売れ筋ノートである「MacBook Air」のラ
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