タレント・中川翔子（37）が9日に公式YouTubeチャンネルを更新。「水没した自宅のその後をお話します」というタイトルで動画を投稿し、現在の家の状況について語った。10月2日の動画で「緊急事態が発生しました…」とつらそうな表情を見せていた中川。「家がビショビショなんです。2階にある洗濯機のホースを猫が抜いてしまったみたいで、上から水がめちゃくちゃ染みてくるんです」と、自身の部屋が水浸しになってしまったこと