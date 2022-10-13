µ¨Àá¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÇã¤¤Â­¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤ÏËè¥·ー¥º¥óÂç¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¡ÚGLOBAL WORK¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥¹¥Ú·Ú¥Ð¥Ã¥°¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·Ú¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ã¥Á´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê"¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë·Ú¤¤"¤ª¤·¤ã¤ì¥Ð¥Ã¥°¤¿¤Á¤ò4¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ º£µ¨¤é¤·¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð