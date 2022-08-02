by ABC South East NSW: Adriane Reardonオーストラリア・ニューサウスウェールズ州ダルゲティの牧場に、全長約3mの宇宙船の破片が落下していたことが分かりました。現地を調査した天体物理学者により、破片はSpaceXの宇宙船「Crew-1」のものだったと報告されています。Space junk potentially found in NSW Snowy Mountains paddocks - ABC Newshttps://www.abc.net.au/news/2022-07-29/space-junk-found-in-nsw-snowy-mountains-