by ABC South East NSW: Adriane Reardonオーストラリア・ニューサウスウェールズ州ダルゲティの牧場に、全長約3mの宇宙船の破片が落下していたことが分かりました。現地を調査した天体物理学者により、破片はSpaceXの宇宙船「Crew-1」のものだったと報告されています。Space junk potentially found in NSW Snowy Mountains paddocks - ABC Newshttps://www.abc.net.au/news/2022-07-29/space-junk-found-in-nsw-snowy-mountains-
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