所得税はいくらから差し引かれる？ 注意すべき収入金額は？パートやアルバイトで得る収入は「給与所得」となります。給与所得の金額とは、年収から給与所得控除額を差し引いた金額です。この給与所得控除額は令和2年分以降は最低55万円ですから、給与所得者の場合、パートの収入金額が103万円以下（給与所得控除が55万円プラス所得税の基礎控除額48万円）で、他に所得がなければ所得税はかかりません。これが一般にいわれる103万円
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