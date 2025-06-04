株式会社ナリス化粧品マモナボディスクラブ株式会社ナリス化粧品（本社：大阪市福島区代表取締役社長：村岡弘義）は、宮城県に所有する自社バラ園（ナリスローズガーデン）で栽培したオリジナル成分※２を配合したボディケアブランド「マモナ」から、夏の肌のごわつきをやさしく解くボディ用マッサージジェル「マモナボディスクラブジェル」を７月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式