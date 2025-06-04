株式会社TBWA HAKUHODO株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）のマーケティング組織「65dB TOKYO」は、2025年上半期にSNS上で発生した約20億件の投稿からトレンドを分析し、生活者の共感行動や企業との接点、AIとの関係性などを読み解いたレポート「2025年上半期SNSトレンド徹底解剖」を公開しました。2025年上半期の３大トレンド傾向は「画像ミーム」「AI」「企業とユ&#1254