「シガリズム体験割引キャンペーン」実施します！

滋賀県では、県内各地の自然や歴史、文化、食、人との交流など、その土地ならではの魅力を体感できる「シガリズム体験」をお得に楽しめる割引キャンペーンを実施します。

シガリズム体験は、琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境や、地域に受け継がれてきた文化・暮らしに触れながら、滋賀でしか味わえない特別な時間を過ごしていただく体験型コンテンツです。地域の案内人との交流や、伝統文化の体験、自然を満喫するアクティビティなど、多彩なプログラムを通じて、滋賀の新たな魅力に出会うことができます。

期間限定！最大50％割引！お得にシガリズム体験

今回のキャンペーンでは、2026年7月1日（水）から12月31日（木）までの期間中、対象となるシガリズム体験を通常料金の50％割引（1人あたり割引上限1万円）でご利用いただけます。夏のレジャーシーズンから秋の行楽シーズン、冬の癒しシーズンまで、幅広い時期にご活用いただける内容となっています。

近年、旅行においては観光地を巡るだけでなく、その土地ならではの文化や暮らし、人とのつながりを体験する「コト消費」への関心が高まっています。本キャンペーンを通じて、より多くの方に滋賀の魅力を体感いただくとともに、地域との交流を楽しみながら、心に残る旅の時間をお過ごしください。

キャンペーン概要

■実施期間：2026年７月1日（水）から2026年12月31日（木）

■割引内容：対象のシガリズム体験料金を50％割引

■割引上限：1人あたり10,000円

■その他：一部対象外となる体験あり

割引実施期間内の体験が対象

予算に達し次第、終了

■詳細URL： https://www.biwako-visitors.jp/shigarhythm-activity/

【体験の一例】

近江牛と松喜屋の歴史、絶品近江牛すき焼き調理体験

400年の歴史がある近江牛は、戦国武将たちが食した史実が残る日本最古参のブランド牛です。

宮内省御用達として、大膳寮に天皇が召し上がる近江牛を納めてきた松喜屋の歴史と、近江牛のお話がきけます。さらに、融点が低い近江牛を「松喜屋流｣の美味しい焼き方体験を通して堪能できます。

■通常料金：お一人様 スタンダードプラン 12,100円 プレミアムプラン 22,000円

■割引後料金：お一人様 スタンダードプラン 6,050円 プレミアムプラン 12,000円

スタンダードプラン・・・近江牛・上

プレミアムプラン・・・近江牛・極上

■実施場所：近江牛専門店 松喜屋 〒520-0851 滋賀県大津市唐橋町14-17

■詳細・申込URL： https://www.biwako-visitors.jp/shigarhythm-activity/detail/?id=799484

琵琶湖畔に佇む老舗料亭旅館「浜湖月」にて戦国太閤めし

戦国時代末期に羽柴秀吉の城下町として開かれた長浜にある温泉料亭旅館「浜湖月」にて、太閤をイメージした会席と太閤温泉をお楽しみいただけます。

■通常料金：大人13,000円/人 ※入湯税込

■割引後料金：大人6,500円/人

■実施場所：長浜太閤温泉 浜湖月 〒526-0065 滋賀県長浜市公園町4-25

■その他：インバウンド対応可 ※英語を話せるスタッフは時間帯により不在の場合あり

■詳細・申込URL： https://www.biwako-visitors.jp/shigarhythm-activity/detail/?id=1124454

祈りを込めた世界にたった一つだけの「お守り」制作体験

心を込めてお守りを手作りする「おまもりづくり」は、1000年以上も受け継がれてきた祈りのカタチです。その始まりは、神様とゆかりのある神聖なものを常に持ち歩き、ご加護を願ったという貴族たちの文化。そうした伝統にならい、太郎坊宮の神様が御神威を込めたと語り継がれる「神の岩・夫婦岩」の原石片を納めたお守りを制作します。

また、普段は非公開の「神様の力を頂く神事」にもご案内。神主が祈りを込めて祝詞を奏上し、太郎坊宮の神様の力を頂きます。

■通常料金：5,000円

■割引後料金：2,500円

■実施場所：太郎坊宮・阿賀神社 〒527-8691 滋賀県東近江市小脇町2247番地

■詳細・申込URL： https://www.biwako-visitors.jp/shigarhythm-activity/detail/?id=816526

この他にも、滋賀県には心を満たす特別な体験が数多く揃っています。地元ならではの文化や暮らしに触れるワークショップ、琵琶湖を満喫するアクティビティ、そして季節ごとに楽しめるイベントや美食の数々。滋賀でしか叶わない、自分だけの感動体験を見つけてみませんか。

※掲載価格は税込価格です。

※体験の内容・料金等は予告なく変更する場合がございます。