日販テクシード、IBM i のマネージドサービス「i-Flexio(アイフレキシオ)」を2027年1月より提供開始

日販テクシード株式会社

日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤徹、以下「日販テクシード」）は、企業の基幹システムであるIBM iの運用課題に対応する新サービス「i-Flexio」を2027年1月より提供開始いたします。

本サービスは、業界最小クラス単位の0.05Coreから利用可能なホスティング（専用区画提供）をはじめ、監視・ジョブ運行管理、アプリ保守、環境移行などをワンストップで提供し、日販テクシードは「i-Flexio」を通じて企業の持続的成長に貢献してまいります。

「i-Flexio」が必要とされる課題と背景

企業が利用しているIBM i環境では、以下のような事業継続に関わる多様な課題が顕在化しています。

- ハードウェアの老朽化や保守切れ- 機器更改のコスト増加- RPG/COBOL等の技術者の高齢化と属人化- 日常監視やジョブ管理による運用負荷の増大

これらは業務停止リスクやコスト増、DX推進の遅延を招く要因となっています。

サービス概要

「i-Flexio」は、弊社所有のIBM iをお客様専用の区画として提供するホスティング型マネージドサービスです。小規模利用にも配慮した最小構成0.05Coreからご利用いただけるため、業務規模に応じた柔軟なリソース提供とコスト設計が可能です。標準サービスにメモリおよびディスクの利用料を含んでおり、監視／オペレーション、ジョブ自動化、アプリ保守、環境移行などのオプションを付帯し、運用業務全体を委託いただくことも可能です。

料金プラン（標準）[表: https://prtimes.jp/data/corp/42786/table/88_1_9f36c3f5b562778249d1bfa54f89ccd6.jpg?v=202606300152 ]

※オプションは別途お見積もり

「i-Flexio」の提供価値

日販テクシードの強み

- ハード老朽化リスクの解消：弊社所有のインフラを専用区画で提供し、更改負担を軽減- コスト最適化：最小単位0.05Coreからの柔軟提供により、過剰スペックや高コストを回避- 人材・属人化対策：弊社技術者が運用を担い、ナレッジの共有と継承を支援- 運用負荷の軽減：統合監視とジョブ自動化により日々のオペレーションを効率化- プラットフォーム統合管理：IBM iに限らず、メインフレームやクラウド、オンプレミスの統合運用にも対応

“止められないシステムの運用実績” - 日販グループの物流を支えるミッションクリティカルなシステム運用（1日270万冊の書籍・雑誌物流支援）で培ったノウハウを基盤とし、24時間365日の保守運用までワンストップで提供します。高セキュリティなデータセンター運用と、実運用に裏打ちされた確かな運用力により、安心して基幹システムを委ねていただけます。

サービス提供開始日

2027年1月

お問い合わせ・お申し込み

サービスの詳細、導入相談、見積もり依頼は下記よりお問い合わせください。

日販テクシード公式Webサイト（お問い合わせページ）(https://solutions.techceed-inc.com/offeringcontact)

※具体的な要件に合わせて最適構成・費用をご提案いたします。