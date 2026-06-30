取締役の就任に関するお知らせ

株式会社VAZ

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役：谷 鉄也）は、2026年6月24日（水）開催の臨時株主総会における決議を経て、新たに石野 泰祐（いしの たいすけ）氏が取締役に就任、また早川 晋（はやかわ しん）氏が取締役CFOに就任いたしましたことをお知らせいたします。

当社は、今回の新体制移行により、さらなる経営基盤の強化と持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

◼︎石野 泰祐 取締役 プロフィール

石野 泰祐

WEB広告代理店を経て、C Channel株式会社に8年間在籍。執行役員として営業統括を担い、営業組織の構築や事業成長を推進するとともに、美容サロン向けSaaSやTikTokコマースなど複数の新規事業の立ち上げを担う。 また、韓国・中国企業とのアライアンス構築や新規開拓を推進し、多数の海外メーカーとの取引創出に貢献。 法人営業、事業開発、インフルエンサーマーケティング、デジタルマーケティングを強みとし、2026年5月に株式会社VAZへ入社。同年6月より取締役に就任（現任）。

◼︎早川 晋 取締役CFO プロフィール

早川 晋

朝日監査法人（現あずさ監査法人）をはじめ、コンサルティングや会計監査の経験を有し、財務・会計知識およびM&Aに精通している。同時に、株式会社サイバーエージェントグループのシーエー・モバイル（現株式会社CAM）、株式会社ゼネラルリンク、株式会社東京通信（現株式会社東京通信グループ）において、営業、コンテンツ、コーポレート、投資、各事業を管掌する取締役を歴任しており、経営実績も豊富。さらに、株式会社東京通信では、メタバース、デジタルサイネージ、エンタメテック等の新規事業を牽引した経験も有しており、2026年4月1日に共同ピーアール株式会社上席執行役員CSOに就任（現任）。

■会社概要

会 社 名 株式会社VAZ

代 表 者 谷 鉄也

所 在 地 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容 ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL：https://vaz.co.jp/