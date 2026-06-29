SNS総フォロワー100万人超えの小学生ギャルグループ「KOGYARU」、21カ国語のあいさつを盛り込んだ11thシングル『こんにちWORLD』を6月24日リリース！

株式会社HJ

株式会社HJ（本社：東京都渋谷区）は、小学生ギャルメディア「KOGYARU」が2026年6月24日（水）、11作品目となるオリジナル楽曲『こんにちWORLD』をデジタルリリースしたことをお知らせいたします。

本作は、世界21カ国語のあいさつを取り入れた、KOGYARU初の本格グローバルソングです。「言葉や文化が違っても、あいさつをしたら友達になれる。」そんな子どもたちならではの純粋で前向きな発想をもとに制作され、世界中の人々とのつながりや相互理解をテーマにしたメッセージソングとなっています。

■世界21カ国語のあいさつを収録

『こんにちWORLD』には、日本語をはじめ、英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語など、世界21カ国語のあいさつが登場します。

近年、SNSを通じて海外からの視聴者も増加しているKOGYARUだからこそ、日本国内だけでなく世界中の子どもたちへ向けて発信できる作品を目指しました。

「国や言葉が違っても、まずはあいさつから。」そんなシンプルでポジティブなメッセージを、KOGYARUらしいポップでキャッチーなサウンドに乗せて届けます。

■世界をもっと近くするKOGYARU流ポップソング

サウンドは、思わず口ずさみたくなるキャッチーなメロディと疾走感あるユーロビートサウンドを融合。一度聴いたら耳に残るフレーズと、真似したくなる振り付けによって、子どもから大人まで楽しめる楽曲に仕上がりました。

■MVは世界の国旗とお菓子が彩るポップな世界観

同日公開されたミュージックビデオでは、世界各国の国旗や海外のお菓子に囲まれたカラフルなセットの中で、KOGYARUメンバーがダンスを披露。

「世界中の友達とつながる」をテーマにした本楽曲の世界観を映像でも表現しています。思わず真似したくなるキャッチーな振り付けにも注目です。

■新体制KOGYARU初の“世界向け楽曲”

2026年4月に新メンバーを迎えた新体制KOGYARUにとって、本作は世界へ向けた新たな挑戦となる作品です。

SNS総フォロワー100万人を超えるKOGYARUは、ファッションやエンターテインメントだけでなく、音楽を通じたグローバルな発信にも積極的に取り組んでまいります。

■ サビの「アロハとアロハでアロハート(ハート)」--新メンバー・みぃの“アイサツワード”が世界へ

本作のサビを彩る印象的なフレーズ「アロハとアロハでアロハート(ハート)」。

このワードは、2026年4月よりKOGYARU専属モデルとして新たに加入したメンバー・みぃのあいさつワードでもあり、新体制のKOGYARUが世界へと本格的に踏み出していく、その第一歩を象徴するキーフレーズとなっています。

新しい仲間とともに、KOGYARUの“世界へのアプローチ”がいよいよ本格始動。「こんにちWORLD」は、その合図となる記念すべき一曲です。

■リリース情報

タイトル： こんにちWORLD

アーティスト： KOGYARU

配信開始日： 2026年6月24日（水）0:00 https://linkco.re/hX8eYzu3

MV公開日： 2026年6月24日（水）17:00 https://youtu.be/7wqBU5c1jU4?si=ro84s_lij02VOJti

■ KOGYARU とは

日本のギャル媒体『egg』の系譜を受け継ぎ、小学生ギャルモデルを起用した雑誌・メディアとして2023年4月1日に発足。雑誌・SNSを軸にモデルを輩出し、発足から約2年でInstagramフォロワー数は50万人を突破しました。

媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称としています。ファッションモデルの活動にとどまらず、アーティスト活動やイベント展開などを通じて、日本発の渋谷カルチャーの中核として世界に存在感を拡張し続けています。

〈KOGYARU公式サイト・SNS〉

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

■ 会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F,3F,4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：120人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ / 音楽事業部 / KOGYARU担当A&R：中村賢介

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/