【千葉県として2店舗目！】岡山発串焼きローストチキン、テイクアウト専門店『鳥周』が令和8年7月2日(木)に千葉県市川市行徳駅前で『鳥周 行徳店』をオープン！全国26店舗

有限会社おかやまバレスモ

有限会社おかやまバレスモ(本社：岡山市北区 代表取締役：小谷貴紀)は、岡山で7店舗を展開するローストチキンのテイクアウト専門店『鳥周』を2022年7月よりフランチャイズにて全国展開を開始。

この度26店舗目となる、鳥周 行徳店(千葉県市川市行徳駅前)を7月2日(木)にオープンさせる。

店名：行徳店 住所：〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前２丁目８－１５ TEL：047-318-2391 営業時間：11:00～20:00 定休日：月曜日

【鳥周】

岡山で2006年創業、昨年8月で20年目を迎えた串焼きローストチキンのテイクアウト専門店

ロティサリーオーブン(回転ロースター)で焼かれた鶏は余分な脂を落としながら、また下で脂を受けることで脂の旨味が凝縮され、シンプルな味付けながら味わい深く焼き上がります。詳細を見る :https://www.torisyu.com/7/2 オープン！ オープン記念で1000円以上お買い上げの方に名物串焼き1本サービス！7月末まで！また、冷めても固くならず、胸肉でもパサつかないのが特徴。特に皮と胸肉を交互に刺した名物串焼は岡山でも日に平均4,000本売れる人気商品となっております。名物串焼とりどんローストチキンと言えばクリスマスと思われがちですが鳥周の串焼きローストチキンは普段使い出来る主婦の味方です。是非一度味わってみて下さい。夕方には人気商品はないこともしばしば・・・電話予約することをお勧め致します。

【主なメニュー】

名物串焼

丸焼き

骨付きモモ焼き

骨無しモモ焼き

手羽先

とりどん

ズリ串

皮ハラミ串

手羽タレ

ヤゲン軟骨串

皮せんべい

全国26店舗展開中です。岡山牟佐本店