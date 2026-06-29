Threads公式API対応の自動化ツール「スレフレ」、業界最安値の1アカウント月398円～で提供開始

株式会社ラクボ

株式会社ラクボは、Threads運用をAIと自動化で支援するSNS運用ツール「スレフレ」の提供を開始しました。

スレフレは、Meta社が提供するThreads公式APIを使用し、Meta社のアプリ審査を正式にクリアしたThreads自動化ツールです。

非公式なスクレイピングや不安定な自動操作ではなく、公式APIに基づいた連携により、Threadsの投稿作成、予約投稿、自動公開、分析、改善提案までを一気通貫で支援します。

料金は月額3,980円。

最大10アカウントまで連携できるため、最大利用時には1アカウントあたり月額398円～で利用できます。

Threads自動投稿ツール、SNS運用自動化ツールとして、業界最安値の価格設計により、個人事業主、店舗オーナー、フリーランス、企業のSNS運用担当者の継続的な発信を支援します。

開発を手がけたのは、株式会社ラクボの半沢風馬。

スレフレは、「SNS運用を根性で続ける時代を終わらせたい」という思想のもと、日々の業務に追われる事業者でも、Threadsを無理なく継続運用できる環境の実現を目指しています。

※業界最安値表記は、2026年5月時点、株式会社ラクボ調べ。

Threads自動投稿・予約投稿・AI投稿作成・複数アカウント連携機能を備える主要SNS運用支援ツールの公開価格をもとに、最大連携アカウント数で月額料金を除した1アカウントあたり料金で比較しています。

開発背景：SNS運用は、続けたくても続かない

SNS集客の重要性が高まる一方で、多くの個人事業主や企業担当者は、日々の投稿運用に大きな負担を感じています。

「何を投稿すればいいかわからない」

「投稿を作る時間がない」

「毎日投稿が続かない」

「反応を見ても改善方法がわからない」

「SNSの評判や口コミにつながる発信ができているか不安」

こうした課題は、美容師、エステサロン、整体院、不動産エージェント、士業、コンサルタント、クリエイターなど、個人の信頼や口コミが集客に直結する業種ほど深刻です。

Threadsは、文章を中心に人柄や専門性を伝えやすいSNSです。

一方で、継続的な投稿、投稿内容の改善、集客導線の設計までをすべて手作業で行うには、多くの時間と労力が必要です。

スレフレは、こうしたSNS運用の課題を解決するために開発されました。

スレフレとは

スレフレは、Threads運用を自動化・効率化するAI搭載SNS運用ツールです。

投稿ネタの作成、投稿文の生成、予約投稿、自動公開、投稿後の分析、次回投稿の改善提案までをサポートし、Threadsを継続的に運用できる状態を作ります。

単なるAI文章生成ツールではなく、SNS運用を「一度きりの投稿」ではなく、「継続的な集客導線」として育てることを目的としています。

また、スレフレはThreads公式APIを使用し、Meta社の審査を正式にクリアしたツールとして提供されます。これにより、利用者は公式APIに基づいた安定的な連携環境で、Threads運用の自動化に取り組むことができます。

スレフレの主な特徴 1. Threads公式APIを使用。Meta社の審査を正式にクリア

スレフレは、Meta社が提供するThreads公式APIを使用したThreads自動化ツールです。

Meta社のアプリ審査を正式にクリアしたうえで提供されるため、非公式な自動操作やスクレイピングではなく、公式APIに基づいた連携でThreads運用を支援します。

SNS運用ツールを選ぶ際には、価格や機能だけでなく、公式APIへの対応状況や安全性も重要です。

スレフレは、Threads公式API対応ツールとして、継続的な投稿運用を安心して行える環境を提供します。

2. 投稿作成から公開までを自動化

スレフレでは、Threads投稿に必要な作業をまとめて効率化できます。

投稿ネタを考える。

文章を作る。

投稿時間を決める。

予約する。

公開する。

反応を見る。

こうした一連の流れをAIと自動化で支援することで、日々のSNS運用にかかる負担を削減します。

「投稿しなきゃ」と毎日考える状態から、あらかじめ準備した投稿がスケジュールに沿って公開される状態へ。

スレフレは、Threads自動投稿・Threads予約投稿を通じて、発信を止めない仕組みを提供します。

3. 自分らしい文体をAIが学習

AIで作成した投稿は便利な一方で、「AIっぽい」「自分の言葉ではない」と感じられることがあります。

スレフレでは、過去の投稿や言葉の傾向をもとに、アカウントらしい文体づくりを支援します。

ただ整った文章を作るのではなく、

「この人が言いそう」

「この店舗らしい」

「このブランドらしい」

と感じられる投稿を目指します。

Threadsでは、情報だけでなく、人柄や考え方、言葉の温度感が信頼形成につながります。

スレフレは、自然な発信を継続することで、口コミや評判につながるSNS運用を支援します。

4. フォロワーが少なくても分析できる

SNS分析は、フォロワー数が多いアカウントだけのものではありません。

むしろ、フォロワーが少ない段階こそ、どの投稿が反応されているのかを把握し、改善を重ねることが重要です。

スレフレでは、投稿ごとの反応を確認し、次の投稿改善に活かせる分析機能を提供します。

フォロワー数が100名未満でもインサイトの情報を見れるのがスレフレです。

※現在のthreads仕様では見れません。

小さな反応を見逃さず、投稿改善に活かすことで、Threads運用を感覚ではなくデータに基づいて育てられます。

5. 次に何を投稿すべきかまで提案

SNS運用では、投稿した後の改善が重要です。しかし、多くの事業者にとって、投稿結果を分析し、次の投稿内容まで考えることは大きな負担です。

スレフレは、投稿後の反応をもとに、次に投稿すべきテーマや切り口の提案を行います。

反応が良かった投稿を深掘りする。

伸びたテーマを別の角度で再投稿する。

反応が弱かった投稿の見せ方を変える。

集客や問い合わせにつながる投稿を追加する。

こうした改善サイクルをAIが支援することで、Threads運用を継続的に成果へつなげやすくします。

6. 業界最安値の1アカウント月398円～で導入可能

スレフレは、月額3,980円で最大10アカウントまで連携できます。

最大10アカウントを利用した場合、1アカウントあたり月額398円～。

Threads自動化ツール、SNS運用支援ツールとして、業界最安値の価格帯で導入できます。

SNS運用代行や広告運用に比べて、初期費用や固定費を抑えながら、自社・自店舗の発信を継続できる点が大きな特徴です。

美容室、エステサロン、不動産エージェント、個人サロン、士業、コンサルタント、フリーランスなど、限られた予算でSNS集客を強化したい事業者に適しています。

※業界最安値表記は、2026年5月時点、株式会社ラクボ調べ。

先行利用ユーザーの導入事例

スレフレの先行利用では、Threadsを活用した新規顧客獲得につながる事例も生まれています。

美容師がThreads経由で新規14名を獲得。

エステサロンが新規30人を獲得。

不動産エージェントが月10人ペースで新規顧客を獲得。

これらの事例からも、Threadsは単なる情報発信の場にとどまらず、見込み客との接点づくり、口コミ・評判形成、問い合わせ獲得の導線として活用できる可能性があります。

スレフレでは今後、導入ユーザーの評判、口コミ、活用事例を順次公開し、業種別のThreads集客ノウハウを蓄積していく予定です。

※導入事例は一部ユーザーの実績であり、成果を保証するものではありません。

想定ユーザー

スレフレは、以下のような方に向けたサービスです。

Threads運用を始めたが投稿が続かない方。

SNSから集客や問い合わせを増やしたい個人事業主。

美容室、エステサロン、整体院、個人サロンなどの店舗オーナー。

不動産エージェント、士業、コンサルタントなど信頼形成が重要な職種。

複数アカウントを管理しているSNS運用担当者。

SNS運用代行を依頼する前に、自社で発信を整えたい方。

スレフレの評判や口コミを見て、Threads自動化ツールを検討している方。

開発者コメント：株式会社ラクボ 半沢風馬

「SNS運用は、根性で毎日続けるものではなく、仕組みで続けられるものに変えていくべきだと考えています。

特にThreadsは、個人事業主や小規模事業者が人柄や専門性を伝えやすいSNSです。しかし、日々の業務に追われる中で、投稿作成や分析まで継続するのは簡単ではありません。

スレフレは、Threads公式APIを使用し、Meta社の審査を正式にクリアしたツールとして、安心してSNS運用の自動化に取り組める環境を提供します。

今後も、スレフレの評判や口コミ、導入事例を積み重ねながら、利用者が無理なく発信を続け、問い合わせや予約につながるSNS運用を実現できるよう改善を続けていきます。」

株式会社ラクボについて

株式会社ラクボは、AIツール開発、SNS運用支援、Webサービス開発を行う企業です。

開発者である半沢風馬を中心に、個人事業主や小規模事業者がテクノロジーを活用し、日々の業務負担を減らしながら成果につなげるためのサービス開発に取り組んでいます。

よくある質問

Q. スレフレはThreads公式APIを使用していますか？

はい。スレフレは、Meta社が提供するThreads公式APIを使用しています。また、Meta社のアプリ審査を正式にクリアしたツールとして提供されます。

Q. スレフレの評判や口コミは確認できますか？

スレフレでは今後、導入ユーザーの評判、口コミ、活用事例を順次公開していく予定です。美容師、エステサロン、不動産エージェントなど、業種別の活用事例も発信していきます。

Q. 業界最安値とはどのような意味ですか？

2026年5月時点の株式会社ラクボ調べに基づき、Threads自動投稿・予約投稿・AI投稿作成・複数アカウント連携機能を備える主要SNS運用支援ツールの公開価格と比較したものです。

月額3,980円で最大10アカウントまで連携できるため、最大利用時には1アカウントあたり月額398円～で利用できます。

今後の展開

スレフレでは、今後もThreads自動投稿、AI投稿作成、予約投稿、分析、改善提案機能の強化を進めていきます。

また、ユーザーから寄せられるスレフレの評判・口コミ・要望をもとに、より使いやすい管理画面、業種別テンプレート、複数アカウント運用機能の拡充を予定しています。

株式会社ラクボは、スレフレを通じて、個人事業主や小規模事業者がSNS運用を無理なく継続し、見込み客との接点を増やせる環境づくりを支援してまいります。

サービス概要

サービス名：スレフレ

サービス内容：Threads自動投稿・SNS運用自動化ツール

主な機能：AI投稿作成、予約投稿、自動公開、投稿分析、改善提案、複数アカウント連携

使用API：Threads公式API

審査状況：Meta社のアプリ審査を正式にクリア

料金：月額3,980円

連携可能アカウント数：最大10アカウント

1アカウントあたり料金：月額398円～

開発者：株式会社ラクボ 半沢風馬

サービスURL：https://threfrie.com/

(https://threfrie.com/%E6%8F%90%E4%BE%9B%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%97%A5%EF%BC%9A2026%E5%B9%B4%E3%80%87)

会社概要

会社名：株式会社ラクボ

開発者：半沢風馬

事業内容：AIツール開発、SNS運用支援、Webサービス開発

サービス名：スレフレ

サービスURL：https://threfrie.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ラクボ

スレフレ運営事務局

担当：半沢風馬

メールアドレス：info@rakubo.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.rakubo.co.jp/contact/