【JMGO】価格を超えた映像美を実現した4Kプロジェクター『N3 4K』、進化した新定番スタンダードモデル『N3 SE』同時予約販売開始！

株式会社日本ビジネス開発

2026年6月24日（水）株式会社日本ビジネス開発（https://www.jbd-inc.co.jp/ 所在地：東京都渋谷区、代表取締役：矢野 雅也）は、3色レーザー技術を牽引するグローバルプロジェクターブランド「JMGO（ジェイエムゴー）」より、価格と性能のバランスを追求した最新プロジェクター「N3 4K（エヌスリー ヨンケー）」「N3 SE（エヌスリー エスイー）」の同時予約販売を開始します。

N3 4Kは、「画質や設置性には妥協したくないが、価格とのバランスも重視したい」というユーザーの声に応えるモデルです。新世代の映像エンジンと高精度な光学ズーム機能を搭載しながらも、お求めやすい価格を実現しました。限られたスペースでも、臨場感あふれる映像美と没入感を楽しめる充実の機能を備えています。

N3 SEは、ホームプロジェクターに求められる画質・使いやすさ・価格のバランスを追求したオールラウンドモデルです。前モデル「N1S」で好評を博したコンパクトなデザインやリアルタイム映像補正の便利機能を継承しながら、明るさがN1Sの約2倍の1700 ISOルーメンの高輝度へ進化。新世代の映像エンジン「MALC(TM) 3.0」や投影位置メモリー機能も新たに搭載し、日常使いの快適さをさらに高めました。初めてプロジェクターを購入する方でも設置や設定に悩むことなく、映画鑑賞から動画視聴まで日常的に活用できる、毎日使いたくなる一台です。

N3 4Kの特長

1800 ISOルーメンの高輝度と広色域が、本来の映像美を再現

1800 ISOルーメンの明るさと、BT.2020規格 110％という極めて広い色域をカバー。

さらに、コントラスト値について、FOFOコントラスト20,000：1、ダイナミックコントラスト1,000,000：1という驚異的な数値を実現しました。

白飛びや黒つぶれを極限まで抑え、映画館でしか味わえなかったような深く引き込まれる「真の黒」を楽しめる性能を追求。

明暗差の激しいシーンでも、微細なディテールまで鮮明に描き出します。

新世代「MALCエンジン 3.0」搭載。明るさ・色彩・コントラストを両立

純3色レーザー光源と高度な映像処理技術を融合した「新世代MALCエンジン 3.0」を搭載。明るさ、鮮やかな色彩、そして深いコントラストのすべてを高い次元で最適化しています。

さらに、色の正確さを示す指標において「ΔE＜0.85」というプロレベルの色精度を達成。クリエイターが意図した本来の美しい色彩を、ご自宅でそのままリアルに堪能できます。

画質を損なわない高精度「光学ズーム」機能搭載

上位モデルの技術を受け継いだ、13枚のレンズ群から構成される高精度な光学ズーム対応レンズを採用しました。

デジタルズームとは異なり、画質を維持したまま画面サイズの拡大・縮小が可能です。

映像の美しさや解像度をそのままキープした、画面の隅々までシャープで均一な描写を実現します。

狭い部屋でも大画面。約2.2mから100インチの投影が可能

設置スペースが限られたお部屋でも圧倒的な没入感を味わえるよう設計されています。

約2.2mという短い距離からでも100インチの大画面投影を実現。

プロジェクター本体を動かすことなく、お部屋の広さや家具の配置に合わせて柔軟に投影距離とサイズを調整していただけます。

置くだけで理想の空間へ。手間いらずの「AI自動画面最適化機能」

難しい設定や専門的な投影技術は一切必要ありません。プロジェクターを設置するだけで、AIがスクリーンの位置やサイズを検出し、壁の障害物を避けて瞬時に画面を自動最適化します。

さらに、よく使う投影位置を最大10パターンまで記憶する「投影位置メモリー」機能も搭載。万が一本体が少しずれてしまっても、すぐに元の画面位置を自動で再現してくれます。

手軽にあっという間に、理想の映像空間を作り出すことができます。

独自開発のプロレベル音質「JMGO Master Sound」

20W（10W×2基）の高出力で、43Hzの深みのある低音まで力強く再生する独自のオーディオシステムを搭載。

別途外部スピーカーを用意することなく、これ一台で立体感あふれる圧倒的な没入サウンドをお楽しみいただけます。

プロジェクター世界最速搭載。サクサク動く最新OS「Google TV 5.0」

プロジェクターとして世界最速（※）で最新OS「Google TV 5.0」を搭載し、サクサクとした快適な操作性を実現。さらに、ゲーマーに嬉しい超低遅延モード（17ms / 1080p・4K@60Hz）を備え、コントローラーの操作に瞬時に反応するストレスフリーなゲーム体験を提供します。

※2026年6月時点、当社による競合製品のスペック調査に基づく（「家庭用小型プロジェクター市場」における主要ブランドを対象）

瞬時の操作に反応。大画面で極上の没入感を味わえる「ゲームモード」

ゲーマーに嬉しい「超低遅延モード（17ms / 1080p・4K@60Hz）」および「低遅延モード（35ms）」を搭載。

コントローラーのシビアな入力にも瞬時に画面が反応するため、アクションゲームなどでも遅延のストレスを感じさせません。

プロジェクターならではの圧倒的な大画面で、快適なゲーム体験を提供します。

N3 4K製品スペック

機種名：JMGO N3 4K

本体サイズ：W245×D195×H223mm

本体重量：3.6kg

搭載OS：Google TV 5.0

光源/投影方式：3色レーザー光源（RGBレーザー）/ DLP

明るさ：1800 ISO ルーメン

コントラスト比：

FOFOコントラスト： 20000：1

ダイナミックコントラスト： 1000000：1

解像度：4K UHD（3840x2160）

色域：BT.2020超110%

色差（色精度）：ΔE＜0.85

推奨投影サイズ：80-100インチ（最大300インチ）

投射比：1.0-1.3:1（2.2-2.8mで100インチ）

光学レンズ：〇

AI空間認識・位置決め・投影位置メモリー：〇

ジンバルスタンド：手動（左右360度 / 垂直160度）

スピーカー：10W × 2基 JMGO Master Sound

Dolby Audio（デジタル、デジタルプラスに対応）、DTS HD

低音域：43Hz

Wi-Fi：Wi-Fi 6

Bluetooth：Bluetooth 5.2（AAC、SBC対応）

騒音：26dB未満

入力：DC×1 / HDMI2.1（ARC）×1 / HDMI2.1（eARC）×1 / USB2.0×1

出力：3.5mm ヘッドホンポート×1 / HDMI(eARC)

※入力のeARCも出力可能

出力リフレッシュレート/遅延時間：

VRR：なし

17ms 1080p@60Hz / 4K@60Hz

35ms 1080p@60Hz / 4K@60Hz

対応アプリ：Netflix（公式アプリ）、YouTube、Amazon Prime Video、Googleフォト、その他Google TV対応アプリ

N3 4Kはこんな人におすすめ

N3 SEの特長

- 明るく鮮やかな映像美を楽しみたい人- 置き場所や角度に、もう悩みたくない人- 広くない部屋でも大画面で映像を観たい人- 投影するときに細かい調整は任せたい人- 使う場所やシーンが一つじゃない人約1.8kgのコンパクト設計。家中どこでも大画面

N3 SEは約1.8kgの軽量ボディに加え、約187×165×191mmのコンパクトな筐体を実現。圧迫感のないサイズ感で、リビングや寝室の棚、サイドテーブルなどにもすっきり設置できます。

スタンド部分は自然と手を掛けやすい形状となっており、持ち運びも楽々スムーズ。

洗練された愛らしいデザインは、コンパクトながらしっかりとした高級感があり、どんなインテリアにも自然に溶け込みます。

N3 SEは「使いたい時にすぐ手に取れる」暮らしに寄り添うホームプロジェクターです。

1700 ISOルーメン×3色レーザー。価格を超える高画質体験

N3 SEは、1700 ISOルーメンの高輝度とBT.2020 110％の広色域を実現。さらに、赤・緑・青それぞれのレーザー光を直接利用するJMGO独自の3色レーザー技術により、色鮮やかで自然な映像表現を可能にしました。

昼間のリビングでも見やすい明るさを確保しながら、映画やアニメ、スポーツなどあらゆるコンテンツを鮮やかに映し出します。

さらに、高度な映像処理技術を融合した独自の映像エンジン「新世代MALC(TM) 3.0」を搭載することで、明るさ・色彩・コントラストを高次元で両立。

一般的には上位モデルに採用されるような映像技術を惜しみなく投入し、エントリーモデルでありながら、この価格帯とは思えない高画質を実現しました。

置くだけで理想の映像空間へ。進化したリアルタイム映像補正機能

N3 SEは、オートフォーカス、リアルタイム自動台形補正、自動スクリーンフィット※に対応した自動映像補正機能を搭載。

プロジェクターを移動した際も、瞬時に最適な画面サイズや投影位置へ自動調整します。補正中も映像が途切れないため、視聴の流れを妨げることなく快適に使用できます。

さらに、最大10パターンまで保存可能な「投影位置メモリー」機能も搭載。リビングや寝室など複数の投影環境を記憶でき、本体が多少ズレてもいつもの投影位置を自動で再現します。

設置や調整にかかる多くの手間を削減することで、普段のテレビのような手軽さで毎日大画面映像を楽しむことが可能に。

※専用アプリとの連携が必要です。

自分好みの映像へ。「シネチューナーマスター」搭載

標準・ソフト・ビビッド・映画といった「映像モード」が搭載されているので、コンテンツに合わせて映像表現を変えることができます。

さらにN3 SEは、色温度や彩度、ガンマ値などを細かく調整できるJMGO独自の映像調整機能「シネチューナーマスター」を搭載。コンテンツや好みに合わせて理想の映像表現を追求できます。

調整した映像設定は保存・共有することも可能。お気に入りの設定を家族や友人と共有したり、コミュニティで公開されている設定を利用したりすることで、誰でも手軽にプロレベルの映像を楽しめます。

初心者から映像にこだわる上級者まで、幅広いユーザーのニーズに応える映像体験を実現します。

ゲームプレイを支える低遅延＆高視認性設計

N3 SEは、FPS・RPG・RCG・SPGなどゲームジャンルに合わせた専用ゲームモードを搭載。コンテンツに応じて映像を最適化し、没入感と視認性を向上させます。

さらに、低遅延モード（22ms at 1080P@60Hz）に対応し、アクションゲームやスポーツゲームでも快適な操作性を実現。加えて、MEMCモーション補正による滑らかな映像表現や、暗いシーンの視認性を高める暗部強化機能、照準補助表示など、ゲームプレイをサポートする機能も充実しています。

大画面ならではの迫力と、快適な操作性を両立したゲーム体験を提供します。

N3 SE製品スペック

機種名：JMGO N3 SE

本体サイズ：W187×D165×H191mm

本体重量：約1.8kg

搭載OS：Google TV

光源/投影方式：3色レーザー光源（RGBレーザー）/ DLP

明るさ：1700 ISOルーメン

コントラスト比：

FOFOコントラスト：15000：1

ダイナミックコントラスト：1000000：1

解像度：Full HD（1920×1080）

色域：BT.2020 110%

色差（色精度）：ΔE＜1

推奨投影サイズ：80～100インチ（最大200インチ）

投射比：1.2：1

光学レンズ：-

オートフォーカス：〇

シームレス自動台形補正：〇

投影位置メモリー：〇

自動スクリーンフィット：〇（アプリで可能）

シネチューナーマスター：〇

ジンバルスタンド：手動（上下127°）

スピーカー：5W × 2基 JMGO Master Sound

Dolby Audio (デジタル、デジタルプラスに対応)

Wi-Fi：Wi-Fi 5

Bluetooth：Bluetooth 5.1（AAC、SBCに対応）

騒音：26dB未満

入力：DC×1 / HDMI 2.1 (eARC) × 1 / USB2.0×1

出力：3.5mm ヘッドホンポート×1 / HDMI(eARC) ※入力のeARCも出力可能

出力リフレッシュレート/遅延時間：1080P@120Hz，720P@120Hz / 22ms at 1080P@60Hz（低遅延モード）

ゲームモード：FPS / RPG / RCG / SPG

ゲーム向け機能：MEMCモーション補正 / 暗部強化 / 照準補助表示

対応アプリ：Netflix（公式アプリ）、YouTube、Amazon Prime Video、Googleフォト、その他Google TV対応アプリ

N3 SEはこんな人におすすめ

【新発売記念】予約限定 割引価格一覧（税込）

- 安定感のあるスタンダードモデルが欲しい人- 置き場所や角度に、もう悩みたくない人- 日中や明るい部屋でも映像を楽しみたい人- 映画館のような没入感が欲しい人- 手に取りやすい価格の一台を選びたい人

予約限定割引20％OFF

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26715/table/69_1_9d7dae3677bd1e05fed20a859a951838.jpg?v=202606300951 ]

※表示価格は税込みです。

予約販売期間

2026年6月24日（水）12時00分～ 7月14日（火）終日

販売店

【JMGO公式サイト】

N3 4K 商品ページ(https://jmgo.jp/products/jmgo-n3-4k)

N3 SE 商品ページ(https://jmgo.jp/products/jmgo-n3-se)

JMGO最新機種、体験展示会のお知らせ

初公開となる「N3 4K」「N3 SE」をはじめ、以下の計8製品を一挙に展示いたします。

展示製品一覧- N3 Ultimate- N3 4K- N3 SE- O2S Ultra- N1S 4K- N1S Pro 4K- PicoPlay- Picoflix

実際に製品を手に取り、動作や使い心地をお試しいただける貴重な機会となっております。ご多忙中のこととは存じますが、皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

開催日時

2026年7月3日（金） 11:00～18:00

2026年7月4日（土） 11:00～18:00

開催場所

JMGO Japan（日本総代理店：株式会社日本ビジネス開発）

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-5-7 2F 体験会会場

JR原宿駅 竹下口より徒歩8分／副都心線 北参道駅 3番出口より徒歩6分

地図はこちら(https://maps.app.goo.gl/MQwFc5og8aMbQ6986)

参加料金

無料

ご来場＆アンケート回答で豪華賞品が当たる！

展示会期間中、JMGOブースにご来場いただき、アンケートにご回答いただいた方を対象に、抽選で計3名様へ豪華賞品をプレゼントいたします。

【賞品内容】

1等（1名様）：VIVIDSTORM レーザー用スクリーン

2等（1名様）：Amazonギフト券 10,000円分

3等（1名様）：Amazonギフト券 5,000円分

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

JMGOについて

2011年の設立以来、JMGOはインテリジェントなプロジェクション技術の革新と開発に取り組んできました。

ビジュアルソリューションのリーディングカンパニーとして、JMGOはDLP光学技術を使用し、Androidインテリジェントシステムを搭載した業界初のLEDスマートホームプロジェクターを発売。

伝統を破り、初のラウンド型スマートホームプロジェクターG1を製造し、スマートプロジェクターの新時代を切り開きました。

現在、JMGOは500人以上の開発チームを持ち、400以上の特許とデザイン賞を獲得しています。

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

JMGO Japan カスタマーサポート（運営：株式会社日本ビジネス開発）

受付時間：平日10時～17時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は営業時間外となります）

※Bluetooth(R)は、Bluetooth SIGの登録商標です。

※DLPは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている価格は全て税込です。