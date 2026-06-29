歌舞伎役者 中村陽喜さん・夏幹さん兄弟で初主演

アジア・ラゲージ株式会社中村陽喜さん・夏幹さんと「KABUKI」シリーズのスーツケース

アジア・ラゲージ株式会社（東京都千代田区／代表取締役社長：金村徳厚）は、日本の伝統文化である歌舞伎の美意識を現代的に再構築した“KABUKI”シリーズより、初のキッズサイズ（コインロッカーサイズ）「KABUKI 14」を6月30日（火）10：00より公式オンラインストアにて予約受付を開始いたします。

併せて、歌舞伎役者・中村獅童さんのご子息である 中村陽喜さん・夏幹さんが兄弟で主演する新WEB CMが完成。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦や歌舞伎衣装での「見得」など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描き出します。

WEB CMは 6月29日（月）正午より、アジア・ラゲージ公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@asialuggage）および公式SNSにて順次公開いたします。

伝統的な舞台空間に並ぶ中村陽喜さん・夏幹さんと“KABUKI”シリーズのスーツケースを捉えた象徴的なビジュアルを皮切りに、新WEB CMでは二人が「KABUKI 14」を巡って織りなすストーリーを描きます。白スーツにハット姿での軽快なダンスシーンから、歌舞伎衣装での迫力ある「見得」まで、

アクションカメラならではの躍動感とともに、シリーズの世界観を立体的に表現しています。

新製品「KABUKI 14」について

■ KABUKIシリーズの特徴

「KABUKI14」4カラー：黒衣（くろこ）・白塗（しろぬり）・紅（くれない）・瑠璃紺（るりこん）[表: https://prtimes.jp/data/corp/177329/table/8_1_deb9f4adc32405c5dab44d8c8633f8ca.jpg?v=202606300951 ]

● ジャパンメイドの精度

日本国内での企画・デザインと最終組み立てにより、細部まで高い品質を実現

● 機能性の追求

軽量性、耐衝撃性、サスペンション搭載静音大型キャスター、コインロッカーサイズ、容量拡張機能など、旅のストレスを軽減する設計

素材：ポリカーボネイト100％ 付属：4桁TSロック／亜鉛合金製コーナーパッド／刺繍入りスーツケースカバー／ステッカー

生産国：日本

販売店舗：直営店、公式オンラインストア（https://asialuggage.asia/category/KABUKI/ ）、全国の量販店・専門店

「KABUKI14」カラー：瑠璃紺（るりこん）●伝統 × モダンデザイン

隈取部分は職人が一つ一つ手作業で塗装

歌舞伎の色彩・構図を現代的に再解釈した独自デザイン

「KABUKI14」カラー：瑠璃紺（るりこん）●拡張機能

荷物が増えた時に容量を増やせる仕様

「KABUKI14」カラー：瑠璃紺（るりこん）●サスペンション搭載静音大型キャスター

地面からの衝撃を吸収し滑らかで安定した走行

会社概要

会社名：アジア・ラゲージ株式会社

所在地：東京都千代田区神田練塀町６８番地ムラタヤビル 1F・2F

代表者：代表取締役社長 金村徳厚

設立： 2003年

事業内容：スーツケース、カバン、トラベルグッズの企画・製造・販売

代表的なコレクション：MAXBOX/デカかる/KABUKI/SOLID KNIGHT/GRANMAX/Dream Light

主要販売先：

・ ASIA LUGGAGE AKIBA SHOP

東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F

・ 公式オンラインストア https://asialuggage.asia

・ ビックカメラ 国内：直営43店舗/ヨドバシカメラ 国内：直営23店舗/渋谷ロフト

この件に関するお問い合わせ：

■製品に関するお問い合わせ：お客様センター TEL: 0120-038-108

受付時間10:00-17:00（土日祝休み）

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アジア・ラゲージ プレス／広報

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